«Le mafie oggi», due sessioni di grande interesse col cultore della legalità

CASACALENDA. Nelle giornate del 18 e del 22 dicembre, gli studenti dell’Istituto Tecnico di Casacalenda hanno ascoltato e discusso di mafie con Vincenzo Musacchio, analista ed esperto di strategie di lotta alla criminalità organizzata, discepolo di Giuliano Vassalli, allievo e amico di Antonino Caponnetto. Partendo dal maxi processo di Palermo, Musacchio ha raccontato la storia del pool antimafia, della sua amicizia con Antonino Caponnetto, ha ripercorso tutte le evoluzioni delle mafie dalle origini fino ai giorni nostri, ha analizzato gli strumenti di prevenzione e di repressione necessari contro le nuove forme di criminalità organizzata. Si è soffermato sulla sensibilizzazione riguardo alla corruzione e alle collusioni tra politica, economia, massoneria e mafia.

Di questi temi, con una passione accesa da profondo senso di giustizia, il giurista ha dialogato con gli studenti, esortandoli a prefiggersi sempre la ricerca della verità, della conoscenza e della legalità. Molte le domande dei ragazzi: dal 41bis (cd. carcere duro), alle confische dei beni ai mafiosi, dall’art. 416 bis (associazione per delinquere di stampo mafioso), alla lotta in ambito transnazionale. Qualche accenno è stato fatto anche sulle mafie presenti in Molise. Un incontro davvero emozionante e coinvolgente nonostante fosse non in presenza ma rigorosamente online per le misure anti-Covid. Musacchio ha parlato in modo diretto al cuore dei giovani, responsabilizzandoli e infondendo in loro stimoli, per realizzare “il sogno dei tanti eroi morti nella lotta alle mafie”, i quali riponevano le loro speranze proprio nella gioventù. Come diceva Paolo Borsellino: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.

Una viva riconoscenza, da parte della dirigente scolastica Filomena Giordano e di tutti i docenti presenti tra cui Egilda Lupacchino e Anna Giordano, è stata espressa a Vincenzo Musacchio, «un uomo che ha saputo fare della cultura antimafia la sua ragione di vita e che con la sua presenza e con la sua forza d’animo ha arricchito di conoscenza e di consapevolezza i nostri ragazzi che hanno avuto la fortuna di poterlo ascoltare».