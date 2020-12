CAMPOBASSO. Il questore Conticchio aveva ha annunciato mille agenti e forze dell’ordine per fronteggiate le festività natalizie. Da domani sarà zona rossa, o meglio fascia festiva rossa per 4 giorni, che si intervallerà fino al 6 gennaio con quella arancione e, comunque, sono in vigore restrizioni particolari, come ormai è noto da poco meno di una settimana.

In questi giorni i rientri dalle altre zone del Paese sono diventati numerosi e questo ha creato qualche disguido anche all’organizzazione Asrem che provvede a censire le persone che valicano il confine del Molise.

Un disservizio sul sistema di prenotazione, che era andato in tilt, sommerso dalle comunicazioni di centinaia e centinaia di persone, poi risolto.

In merito si è espresso il Governatore Donato Toma, intervistato da TeleRegione, che ringraziamo per il contributo video.