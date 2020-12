TERMOLI. Un meraviglioso messaggio di auguri dalle classi prime della scuola primaria dell'istituto comprensivo Bernacchia.

"Caro Babbo Natale, quest'anno ti scrivo una letterina un po' speciale, non voglio un dono materiale ma la mia richiesta è particolare, cioè che nel mondo ritorni la felicità, salute e serenità... basta a nascondere il viso, vogliamo che si veda il sorriso e un abbraccio, vogliamo dare con il calore del nostro cuore... Caro Babbo Natale ascolta questa preghiera un po' speciale perché noi bambini vogliamo fare un gran girotondo intorno al mondo, prendendoci per mano in allegria senza più timore di qualsiasi malattia".