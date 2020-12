Un Natale in video-chiamata per gli anziani ospiti della casa di riposo grazie al Lions Host

TERMOLI. Ulteriore gesto di solidarietà con l'avvicinarsi delle feste natalizie da parte del Presidente dei Lions Club Termoli Host Tomaso Freda e la signora Ester Tanasso, Presidente della zona B Lions che hanno donato alla casa di riposo di Ururi un tablet per consentire agli anziani ospiti della struttura di connettersi in videochiamata con i loro congiunti già da queste feste natalizie.

Sappiamo quanto le generazioni più anziane abbiano patito maggiormente questo subdolo periodo della pandemia, non soltanto come vite umane perse anche per via del contagio nelle RSA e in altre strutture per anziani, ma anche in termini di solitudine non potendo ricevere le visite dei parenti stretti per via del Covid. Questo tablet donato dai Presidenti dei Lions Club, Tomaso Freda ed Ester Tanasso, rappresenta un modo per stare più vicino, seppur virtualmente, a chi si ama. Un gesto nobile per fare sentire meno soli, in queste feste natalizie in piena pandemia, i nostri cari nonni!