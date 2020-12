La rinascita delle imprese colorate di rosa

MOLISE. La stampa ha rivelato che una piccola regione, qual è il Molise, vanta tantissime imprese colore di rosa, surclassando talvolta persino territori come la Lombardia ed il Friuli-Venezia Giulia. Insomma, nella 20^, gli appartenenti al sesso gentile avrebbero ben compreso che mettersi in proprio è sicuramente preferibile rispetto all’andare alla caccia di un posto fisso che – magari - porterebbe lontane dalle radici. Nella sostanza, l’atteggiamento da privilegiare è quello di starsene sole, al comando, per gestire un’azienda (piccola che sia) in prima persona.

Ciò vuole dire che se le donne – almeno in politica - sono alle prese con le quote a loro riservate, al contrario, per ritagliarsi uno spazio adeguato nel mondo dell’imprenditoria, riescono a farsi largo con maggiore facilità, soprattutto quando sono molisane. Un tempo, nel momento in cui una giovane faceva il suo ingresso in società, veniva identificata e collocata al suo posto con la sottolineatura di qualche carattere distintivo. Perciò un soprannome di famiglia, o magari quello personale acquisito, era sufficiente ad individuarla. Oggi capita invece che tutti si sentano uguali, per lo meno quando siano giovani. E’ in questa fase che non si avverte differenza alcuna, e si dà l’impressione che la posizione sociale, il diverso livello d’intelligenza, la cultura, l’origine, il nome stesso non abbiano più valore distintivo e non servano più a differenziare. L’aneddotica sulle donne è ricca di esilaranti episodi.

E’ stato tramandato che persino l’imperatore Francesco Giuseppe abbia avuto un sosia; e che quando, in visita a Venezia, gli venne presentato un modesto gondoliere che gli somigliava in maniera impressionante, egli se ne restasse pensieroso per qualche minuto. Dopo di che, chiamatolo da parte, gli venne di chiedergli:”Ditemi, vostra madre non è mai stata a Vienna?”. “No – gli rispose con deferenza l’interlocutore – ma c’è stato mio padre!”. Ironie a parte, per parlare seriamente di sesso femminile, occorre fare riferimento a cose concrete, mai a luoghi comuni. Perciò, se si riesce ad acquisire dati certi, occorre “gridarli” perché possano essere resi noti a tutti. Ritornando al territorio, se si guardino i valori nazionali assoluti, è la Lombardia a reggere il timone con oltre 163.000 aziende guidate da donne (il 21% del totale), seguita a distanza dalla Campania, con circa 130.000. In percentuale, le regioni dove le imprese in rosa sono più numerose, sono il Molise, la Basilicata e l’Abruzzo. Ma è pur vero che, se nelle proprie attività economiche, le discendenti di Cuoco comandano, per acquisire maggior peso in quelle altrui esse debbono ancora percorrere molta strada.

D’altronde, ciò avviene lungo l’intero Stivale, dove le donne in posizione manageriale sono appena il 33%. E’ questa una quota che ci fa trovare a pari merito con il Regno unito, ma dietro il 36% della Francia ed il 34% del Portogallo (la Germania e al 28%). Ove si restringa il raggio alle prime 50 aziende quotate, ed alle posizioni di vertice, di presidenti o di a. d., l’Italia è al penultimo posto (con il 2%), parecchio dietro la media europea dell’11%. In sostanza, se si tratta di dati, occorre fidarsi ed essere contenti dei serti di alloro che si ritiene competano alle nostre signore. Perciò, quando si fa della “sociologia” economica, il lettore si fidi soltanto dei numeri e mai di quelli che cominciano a parlare “difficile”. Paroloni come apertura, avanzato equilibrio, concettualità, conflittualità, contattare, contesto, elitistico, enucleare, globale, finalizzare … sono termini che rappresentano di solito il dizionarietto fondamentale, comune a vari strati di persone “colte” e sensibili alle novità del nostro tempo. Chi non ne usa almeno tre in un discorso, o in un articolo, rischia di essere ritenuto un cretino; ma chi ne usa in abbondanza è certamente un “furfante”, preoccupato solo di mimetizzare un imbroglio o di evitare una presa di posizione leale. Quindi cosa potrebbe rendere più fedelmente la realtà se non i dati secondo cui alle donne molisane, che stanno facendosi onore, deve essere riconosciuto ogni merito?

Claudio de Luca