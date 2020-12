Buon Natale Termoli, «I regali confezionati da Fratelli d'Italia»

TERMOLI. Fratelli d’Italia vi ha invitato a confezionare i vostri regali e portarli in piazza Monumento, ieri, dalle 15 alle 19. Buona la risposta avuta da Luciano Paduano e dagli altri esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni. «Anche da noi, l’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia, compra italiano. Natale solidale per un Natale tricolore, confezionando i vostri pensierini gratuitamente. Tanti i pacchetti confezionati». Luciano Paduano augura un Buon Natale a tutti i termolesi e li ringrazia per la loro sensibilità che dimostrano ad ogni occasione sociale. «Questo è un Natale diverso da quelli passati ma la gioia nei nostri cuori è immutata. Buon Natale Termoli».