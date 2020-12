TERMOLI. Ben 9 persone live e una da remoto. Dieci i volti che sono apparsi ieri sera nel doppio speciale di Termolionline dedicato alle festività natalizie, sia sotto l’aspetto economico e commerciale, sia sotto quello squisitamente conviviale, sociale e religioso.

Un’ora e mezza di trasmissione condotta dall’editore Nicola Montuori, rigorosamente in diretta, per concludere dalle 18.30 prima il ciclo dicembrino del format dedicato alle attività del territorio “Io scelgo Termoli”, che ha accompagnato questo mese complicato nel percorso di avvicinamento al periodo più importante dell’anno, sotto molteplici aspetti, seppur traviato da una dolorosa pandemia, che ha stravolto i canoni della società attuale. Una seconda parte spettacolare, grazie alla verve di personaggi del modo dello spettacolo, appunto, e i messaggi di Natale da istituzioni e chiesa.

Ad aprire i battenti della Diretta speciale di mercoledì 23 dicembre è stato il portavoce dei commercianti termolesi, Maurizio Giamberardino, che ha offerto uno spaccato su come siano andate le vendite prima del lockdown festivo, che scatta oggi con la zona rossa, che sarà intervallata con quella arancione a singhiozzo, nei giorni non immediatamente prefestivi, fino al 6 gennaio.

A seguire un video-messaggio di Andrea Lagravinese, che già fu ospite in diretta nella prima fase dell’emergenza sanitaria causata dal Covid, un monito alla classe imprenditoriale, a tenere ben salde le redini delle proprie creature in mano, per attendere la ripresa a cui darà, si spera, il via libera la diffusione della campagna vaccinale.

Altri contributi sono stati offerti da Claudio Recchi e Vilson Cekorja, titolare e chef del Recchi Fish restaurant, collegamento che ha permesso di entrare direttamente nelle vicende della ristorazione natalizia in piena ‘stretta’ da coronavirus.

La prima parte si è conclusa con l’intervento dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Termoli, Giuseppe Mottola.

Il tempo di una sigla per differenziare i contenuti e appare un sorriso dalla straordinaria empatia, quello di Paolo Conticini, attore di rango, capace di attraversare in 25 anni di carriera palcoscenici e set, passando dal cinema alle fiction, dal teatro ai musical, dai programmi televisivi al web.

Una simpatia fantastica quella che abbiamo colto e che hanno potuto condividere i nostri ascoltatori, direttamente dal salotto di casa a Pisa di Paolo Conticini, volto che di recente ha incantato a Ballando con le Stelle.

Personaggi così noti destano sempre stupore quando si pongono con naturalezza e spontaneità, ma a Conticini abbiamo riservato anche una sorpresa, quella della ospitata di Paola Rosmini, attraverso cui l’attore è stato contattato, in collegamento da Termoli, con accanto il marito Mimmo Bruno.

Uno scambio di saluti e di battute gradevolissime tra loro che sono molto amici e una primizia: al festival su Alberto Sordi posticipato di un anno dal 2020 al 2021 dovrebbe intervenire lo stesso Conticini.

La presenza del sindaco Francesco Roberti, che ha avuto modo di salutare la stessa Rosmini, e di don Benito Giorgetta, hanno sancito l’ultima parte della trasmissione, con saluti rivolti alla comunità, ciascuno per il proprio ruolo e in relazione al delicato momento che tutti viviamo.

Novanta minuti da rivivere assolutamente.