TERMOLI. Ottima la risposta delle comunità parrocchiali, ma anche quella dei privati, che hanno così contribuito al successo dell’iniziativa “Scatole solidali per un Natale di amore in cui prendersi cura dell’altro”.

Nata in Francia e coordinata dalla Caritas diocesana, ha coinvolto le parrocchie del territorio: un dono speciale agli ospiti della mensa nel giorno di Natale

In questo Natale così particolare, che ci priverà degli abbracci e della compagnia dei nostri cari, la solidarietà non è andata in vacanza. L'iniziativa "Scatole solidali", promossa dalla Caritas diocesana di Termoli - Larino, ha infatti riscosso un grande consenso tra le parrocchie della diocesi a cui è stato chiesto di collaborare. L'idea, nata in Francia e poi diffusasi rapidamente anche in Italia grazie ai social, è semplice: prendere una scatola, metterci dentro una cosa calda (guanti, sciarpa...), una cosa golosa, un prodotto per l'igiene personale, un passatempo (un cruciverba, un libro, una rivista...) e un biglietto con augurio gentile. Le scatole, consegnate alla Caritas diocesana, verranno regalate il giorno di Natale agli ospiti della mensa come segno di condivisione e di affetto.