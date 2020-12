Cordoglio nel mondo dei medici di base, si è spento Luigi Renzullo

TERMOLI. Lutto nel mondo della professione medica e dei medici di base a Termoli. E' scomparso il dottor Luigi Renzullo. Aveva 66 anni. Chi scrive lo ha avuto come medico di famiglia per oltre 30 anni, apprezzandone doti umane e professionali. Alla famiglia il cordoglio di Termolionline. I funerali avranno luogo sabato mattina alla chiesa del Carmelo, dalle 10, in forma strettamente privata.