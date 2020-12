SAN MARTINO IN PENSILIS. Babbo Natale allieta la serata di vigilia a San Martino in Pensilis. Merito dei volontari del Sae 112, che lo hanno accompagnato a fare una passeggiata per le vie del paese. «Se sentite della musica uscite dai balconi o affacciatevi dalle finestre, così Babbo Natale, in questo periodo così particolare, saluterà grandi e piccini», il monito degli organizzatori, iniziativa apprezzata.