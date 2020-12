TERMOLI. Un presepe speciale, a Termoli. E’ quello realizzato dalla nostra amica Antonella Occhionero, docente e ingegnere di professione, tifosa azzurra di passione.

Per chi ha nel cuore i colori del Napoli calcio il 2020 ha segnato un’epoca, con la scomparsa di Diego Armando Maradona.

Per questo, il presepe del Natale 2020 è stato dedicato a lui, proprio a Termoli, con una fantastica idea, le tre piazze omaggio.

Secondo la tradizione borbonica il presepe va attualizzato ai personaggi e alle realtà del presente.

Da qui nasce l’omaggio di una rappresentazione artistica dedicata a Diego Armando Maradona. I classici personaggi in movimento sono stati acquistati a San Gregorio Armeno nel corso degli anni, così come i pezzi in sughero.

Accanto al Pibe de Oro trovano spazio simboli autentici della cultura partenopea, come Totò, Eduardo De Filippo in “Natale in casa Cupiello” che legge “il Mattino” mentre mangia i taralli napoletani vicino ad una finestra che guarda il golfo di Napoli, e Massimo Troisi ne “il postino”.

«Ogni anno il presepe si arricchisce di un nuovo personaggio, così come da tradizione. Quest’anno mi è stato regalato “Maradona con le ali”, ultima creazione del Di Virgilio a San Gregorio Armeno, artigiani presepiali dal 1830. Nel presepe sono riprodotte tre zone di Napoli diventare simbolo degli omaggi a Diego dopo la sua morte – ci spiega Antonella - con le lucette verdi è stato illuminato il murales a Soccavo, al centro Paradiso dove si allenava il Napoli ai tempi di Diego. La foto è stata scattata proprio dove sorge il murales e ritrae Diego con la figlia Dalma che decora i suoi calzini con le margherite. C’è scritta anche la frase che disse Diego arrivato a Napoli: “voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli perché loro sono come ero io a Buenos Aires”. Con le luci rosse si illumina il murales famoso di Jorit a San Giovanni a Teduccio che è stato illuminato con i fumogeni rossi la sera della morte di Diego. Ed infine il murales ai quartieri spagnoli, forse il più conosciuto, diventato una piazza dove tutti possono recarsi per omaggiare Maradona. Tutti i personaggi pubblici e le squadre di calcio si recano lì come un luogo sacro e di culto. È stato illuminato con le luci bianche e sono state riprodotte le bandiere, le sciarpe e gli omaggi che sono ancora lì adesso».