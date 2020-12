TERMOLI. Un caro amico, Oscar De Lena, un messaggio di auguri in video e una foto che voglia rappresentare un auspicio: Buon Natale in periodo di coronavirus

«Aspettando un Natale migliore, auguro a tutti voi di passare delle splendide feste in compagnia, anche se limitata, con i vostri cari. Purtroppo quest’anno la formula “circondati di persone positive” è meglio non utilizzarla. Ricarichiamo le nostre energie così che, appena potremo tornare a vivere lo faremo riabbracciandoci come una volta e….per fine anno, nella notte di San Silvestro, “tampone e lenticchie” per tutti! Buone feste a tutti».

Oscar De Lena