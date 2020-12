SAN MARTINO IN PENSILIS. Ha 26 anni, si chiama Andrea Renzi, nativo di Larino e abita a San Martino in Pensilis. Ha scelto Termolionline per proporre una sua versione musicale e canora di un brano di Renato Zero “Arriverà Natale”.

Ci ha messo il cuore in questa performance che dedica a tutti noi, per far sì che uscissimo da questo brutto periodo.

«Canto da quando avevo 4 anni e danon molto a questa parte sto caricando delle mie cover sui miei profili Facebook, Instagram e YouTube per far conoscere la mia voce», si presenta così Andrea.

Lui sogna di dedicarsi alla musica, per adesso lavora con un’agenzia di pubblicità, non disdegnando di offrire la sua voce in serate live, karaoke e cerimonie.