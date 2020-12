TERMOLI. "Have Yourself A Merry Little Christmas", buon Natale dal direttore Antonio Artese.

Antonio Artese, nasce a Termoli nel 1961 e si afferma in Italia, in Europa e negli Stati Uniti come solista e pianista di musica da camera. Dopo aver conseguito il Diploma di Pianoforte Principale presso il Conservatorio “Santa Cecilia”, si laurea successivamente in Filosofia Teoretica presso l’Università di Chieti e studia musicologia presso il DAMS di Bologna. Nel 1992 vince il primo premio al “Performing Arts Scholarship Foundation Competition” a Santa Barbara, e riceve l’Esperia Foundation Grant. Nel 2000 consegue il Dottorato in Piano Performance (DMA) presso la University of California, sotto la guida di Peter Yazbeck e Paul Berkowitz. Partecipa in seguito a corsi di perfezionamento e masterclasses con Mikael Eliasen, Alexander Slobodyanik, Anton Kuerti, Elio Battaglia, Alessandro Specchi, Boris Bloch. Appassionato di jazz fin da giovanissimo, ha suonato a San Francisco, Oakland, Los Angeles, Santa Barbara, Ginevra, Londra, Stoccolma, Monaco, Palma de Mallorca.

Il suo stile personalissimo e le sue capacità di improvvisazione, sia nel jazz che nella musica classica, gli permettono di esprimersi con naturalezza nel linguaggio di vari generi musicali. Come pianista jazz, Antonio Artese ha al suo attivocollaborazioni con musicisti di rilievo tra cui Bill Smith, Maurizio Giammarco, Yuri Golubev, Gabriele Mirabassi, Stefano “Cocco” Cantini, Nate Birkey, Chris Colangelo, Jim Connolly, Klaus Lessmann, Barbara Casini. Mauro Negri, Alessandro Marzi, Mirco Mariottini, Gabriele Evangelista. Tra le registrazioni, il CD“Italian Sketches” Digital Domain, New York 1996 e il video “Improvisation: a narrative structure” con Gilles Apap, Gianna Abondolo, e il grandepercussionistacalifornianoJohn Bergamo.

Come didatta, ha insegnato pianoforte in Italia e negli Stati Uniti, in studi privati, ha tenuto corsi di Ear Training e di teoria presso la University of California at Santa Barbara e collaborato con cantanti e vari strumentisti a San Francisco e Berkeley. Antonio Artese è stato fondatore e direttore artistico dell’Adriatic Chamber Music Festival, del Festival Adriatico delle Musiche, dei Corsi di Perfezionamento ad Alba, del Festival Brainwaves a Firenze, e dell’associazione Florentia Consort. Tra le altre registrazioni il CD“Live in Santa Barbara,” Music CD, piano solo recital, Lotte Lehmann Hall, per l’etichetta Opus 1, l’album“The Change” Antonio Artese Trio, Music CD, Siena, Italy, 2006, e la colonna sonora “In God we trust,” Soundtrack for animation movie by Jorvic Salazar and Michael McCuske, Film Studies, UC Santa Barbara, 2002. Tra le composizioni più recenti “Waters”, un ciclo di quattro sketches per violoncello e pianoforte, dedicati alla violoncellista Judith Glyde. In ambito universitario, Antonio Artese ha ricoperto l’incarico di Direttore del Centro Studi della University of California a Siena e dell’International Studies Institute a Firenze.

E’ attualmente direttore artistico e CEO della Florentia Consort e Dean del Chigiana Global Academy Programs per l’Accademia Chigiana.