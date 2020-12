TERMOLI. Le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno affievolito le possibilità di incontro anche con gli amministratori locali, ragion per cui abbiamo raccolto messaggi di auguri natalizi anche in anticipo, approfittando di momenti pubblici, come nel caso della benedizione e dell'omaggio floreale alla Madonnina, come per il sindaco Francesco Roberti.