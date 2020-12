Tragedia alla Sabino Esplodenti, l'ultimo saluto a Nicola Colameo

GUILMI. Dopo l'addio di ieri a Paolo e Carlo a Pollutri e Casalbordino (Leggi), si sono tenuti oggi a Guilmi, nella chiesa Santa Maria Immacolata, i funerali del 46enne Nicola Colameo. Quest'ultimo è la terza vittima dell'esplosione della polveriera (Leggi) e lascia due figli di 14 e 16 anni.

Alle esequie presenti molti colleghi della Sabino Esplodenti, alcuni dei quali hanno portato il feretro a spalla in chiesa. Commosso il sindaco Carlo Racciatti, suo intimo amico, e molto provato da questa tragedia: "Era un uomo eccezionale - ha affermato il primo cittadino- sempre in prima linea per la sua comunità".

Proclamato il lutto citttadino in paese per la giornata di oggi, un Natale che difficimente verrà dimenticato nel piccolo centro del vastese.