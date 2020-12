TERMOLI. Notte di Natale del 1949, a soli 4 anni e mezzo dalla fine della Seconda guerra mondiale, la comunità termolese fu scossa, nel vero senso del termine.

A raccontarci questa pagina di storia termolese è la brillante e giovanissima scrittrice termolese Dalila Catenaro, già pluripremiata per alcuni suoi libri di storie e romanzi a livello nazionale.

Ha scelto la nostra testata giornalistica per ringraziarci dell'attenzione che è sicuramente meritata nei suoi confronti , abbiamo sempre avuto perché lei giovane talentuosa figlia della nostra città dà orgoglio e visibilità alla nostra stessa realtà cittadina.

Dalila ha voluto raccontarci una notte di vigilia natalizia termolese che i nostri nonni soprattutto quelli ancora in vita ricordano ma certamente non in modo felice e sereno, era la notte di Natale del 1949, 71 anni fa.

Chi è ancora in vita la ricorderà anche come la notte di Natale del terremoto e Dalila grazie a notizie raccolte da testimoni oculari, ma anche da testimoni parenti di coloro che l'avevano vissuta quella notte in diretta, ci ha fatto un racconto che oggi è storia vissuta e lei narra proprio in occasione della festa più bella dell'anno.