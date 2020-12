«Professionalità e pazienza, così i medici Usca hanno salvato la vita a mio padre»

TERMOLI. Seconda testimonianza sulle qualità di umanità e professionalità dei medici Usca nel giro di pochi giorni. Un messaggio di ringraziamento che proponiamo sottolineando quanto negli ultimi mesi abbiamo riscoperto le doti di coloro che hanno in mano la nostra vita e la nostra salute.

«Salve Gentilissima redazione di Termolionline, vi scrivo per chiedervi di poter ringraziare pubblicamente tutti i medici e infermieri che in questo momento stanno aiutando le persone malate di Covid.

Vi racconto brevemente il perché di questa mia lettera alla vostra redazione, il 30 novembre di quest'anno il Covid si portava via la mia cara mamma e per poco non si porta via anche il mio papà.

Ma mentre con mamma è riuscito a portarla via, con papà non ci è riuscito perché accanto a lui oltre a mia sorella Silvana che ha aiutato papà abbiamo trovato un super Eroe, il suo nome è il dottore Daniele Coduti medico dell'Usca che con tanta professionalità e pazienza è riuscito a salvare la vita del mio caro papà di nome Alberto Aprile.

Papà oggi è salvo e sta bene, ma con i suoi 82 anni ripete tutti i giorni di come l'eroico dottore Coduti Daniele indossava tutte le precauzioni dalla tuta bianca ai guanti, mascherina e occhiali e entrava nella sua camera da letto a casa per curarlo.

Aspettando che tutto finisca per poterlo incontrare di persona, vogliamo ringraziarlo per il momento con una lettera pubblica a nome di mio padre di mia sorella Silvana e soprattutto a nome di tutta la famiglia Aprile.

Un grazie a voi della redazione e Buone Feste.

Saverio Aprile».