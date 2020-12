Tanya Di Tella compie 16 anni: augurissimi

GUGLIONESI. Tanya Di Tella compie 16 anni. «Avevi fretta di nascere ed hai anticipato i tempi come adesso anticipi sempre tutto, troppa fretta di nascere troppa fretta di crescere, 16 anni di te, che nonostante tutto sai sempre come movimentare le giornate, 16 anni di te che guardi alla vita con innocenza, 16 anni di te che nella tuaadolescenza ti affacci alla vita come una donnina scaltra. Questo tuo sedicesimo compleanno non potremo festeggiarlo ma noi vogliamo augurarti il meglio che tu possa avere dalla vita e non avere fretta di crescere. Buon compleanno da mamma, Melania, Marcello, Gioele, i tuoi nonni e i tuoi zii».