«Dopo 51 anni continuate ad insegnarci l'amore, auguri mamma Marisa e papà Michele»

TERMOLI. Nozze d'oro più uno, quelli della collaudatissima coppia formata da Michele Cistaro e Marisa D'Agostino, per i 51 anni di matrimonio arrivano gli auguri dalla figlia Anna Cistaro.

«Andate incontro all'età "matura" come avete sempre fatto così, mano nella mano, l'uno accanto all'altra, con il coraggio e la dedizione che bisogna avere per affrontare la Vita. Dopo 51 anni continuate a insegnarci l'amore, voi che non siete stati sempre forti, ma sempre i nostri genitori. Auguri mamma Marisa D'Agostino e papà Cistaro Michele».



Auguri anche dalla nostra redazione.