I primi 29 anni di Lea Langiano, augurissimi

Veicoli al crocevia Come e quando si rinnova la patente (e con quanto)

Il rinnovo patente è pratica da seguire con attenzione, non preoccupandosi esclusivamente del costo dovuto per il rinnovo, essendo ben altri gli aspetti da considerare; e cioè: quando bisogna rinnovare il documento scaduto? Da chi possiamo rivolgerci? La procedura è uguale per tutte