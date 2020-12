​Manuel D’Aurizio compie 18 anni, auguroni!

TERMOLI. Manuel D’Aurizio compie 18 anni. «Questo è un giorno importante per te perché hai raggiunto il traguardo dei tuoi primi 18 anni. Da oggi avrai molte più responsabilità ma crediamo nel tuo buon senso e sappiamo che farai le scelte giuste. Noi ti auguriamo comunque di trascorrere questo giorno con le persone a te care (anche se con molti in maniera virtuale) e ti auguriamo di non cambiare mai perché sei un ragazzo fantastico». Auguroni da papà, mamma e Loris.