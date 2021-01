La grande famiglia #L113 si allarga: benvenuto Vincenzo Jovine

TERMOLI. A te, nostro piccolo guerriero, che con la tua forza hai navigato in questo mare di incertezze per portarci speranza. A te, che con la tua innocenza, ci insegnerai che anche nella più dura delle battaglie, ne usciremo vincitori. A te auguriamo il tempo di fare tutto ciò che desideri, tempo per divertirti e per ridere , per fare del bene e per pensare, per ritrovare te stesso ma anche per essere contento. Ti auguriamo di vivere ogni giorno, ogni ora, come quel magnifico dono che è e di avere la capacità di perdonare e di amare incondizionatamente come noi amiamo te.

Vincenzo è nato oggi, 5 gennaio 2021, presso il San Timoteo di Termoli con un peso di 4 chili e 300 grammi. Ai genitori Nicola e Miryam, ad Alessandro ed a Nicolò giungano i più sinceri auguri di una vita lunga e felice da parte dei parenti tutti e dalla redazione di TermoliOnLine.