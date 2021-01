Auguri di buon compleanno a Tiziana Porreca

Contenuto sponsorizzato Nuova offerta formativa all'istituto "Boccardi-Tiberio" Le foto

TERMOLI. Nuova offerta formativa all'istituto "Boccardi-Tiberio". Sabato 16 gennaio 2021 si terrà il primo open day online per far conoscere gli indirizzi di studio e l’offerta formativa per l’a. s. 2021/22, che prevede una nuova organizzazione didattica su cinque giorni settimanali