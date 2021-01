Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Buon compleanno a Filomena Iacurti di Santa Croce di Magliano. «Sorpresa!! Eccoci qui, a festeggiare questo “17 gennaio” così speciale, nonostante tutte le restrizioni. Sei la donna più importante della nostra vita: grazie per le tue attenzioni, per il tuo scrupolo, per il tuo intuito creativo e per saperci ricordare ogni volta l’importanza dell’equilibrio nella vita. Ti auguriamo un anno ricco di felicità e di belle emozioni ricordando che alla fine ciò che conta non sono gli anni della tua vita ma la vita che metti in quegli anni. Buon settantesimo compleanno, circondata da tutto l’amore della tua famiglia! Giuseppe, Enza e Gianni».