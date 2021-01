I primi 65 anni di Natalino, augurissimi

Auguri

TERMOLI. Traguardo anagrafico importante per un nostro lettore assiduo, Natalino Stocco, che spegne 65 candeline. Ex imprenditore nativo di Rovigo e residente a Tufara. Inviano affettuosi auguri il capo del corpo nazionale vigili del fuoco Fabio Dattilo, i comandanti provinciali del 115 di Sassari, Palermo, Rovigo, Venezia, Torino, i Vigili del fuoco di Rovigo sede centrale e distaccamenti di Adria e Castelmassa e tutti gli amici che lo conoscono nel Polesine e regione Molise, lui stesso rivolge un pensiero commosso al fratello gemello Francesco che non c'è più.