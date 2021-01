I suoi primi 18 anni: augurissimi a Marco Iovine

Auguri

ACQUAVIVA COLLECROCE. Un giorno speciale per un ragazzo straordinario, fiore all’occhiello della famiglia. Marco Iovine compie oggi 18 anni. Nell’occasione arrivano per lui gli auguri della mamma Anna Staniscia, del papà Adamo Iovine e della sorella Cristina, che vivranno con lui questa ricorrenza così attesa. In bocca al lupo e auguri Marco!