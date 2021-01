​Palata, fiocco rosa in casa Gallina-D’Ortona: è nata la piccola Beatrice

PALATA. «Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli. Dare alla luce i propri figli è tra le gioie più grandi della vita di una donna, un evento che rivoluziona tutto per sempre. Ai tempi in cui viviamo però, con la pandemia da Coronavirus in atto, la paura può annebbiare alcuni pensieri, rosicchiando qualche granello di questa felicità. Ma la forza delle donne è grande ed oggi questa forza è esplosa portando nella nostra comunità la piccola Beatrice. Benvenuta Beatrice e un grandissimo augurio ai neo genitori, il consigliere Antonio Gallina e Silvia D'Ortona. La piccola è nata domenica 24 gennaio 2021, alle 18.36, all’ospedale San Timoteo di Termoli.

A tutta la famiglia giunga il nostro augurio più sincero: che la vita trionfi sempre, che la gioia e l'amore sconfiggano tutti i virus che continuano a invadere la nostra società.

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale