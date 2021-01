VENAFRO. Le congratulazioni a Rossella D’Orsi, responsabile dei Siproimi/Sai del Comune di Venafro, dei suoi colleghi per il premio ricevuto nell’ambito della edizione 2021 di “Donne al Timone” per essersi distinta, a livello regionale, nella gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

“L’amore insegna l’amore”, lavori e vivi da sempre in funzione di questo insegnamento e i numerosi impegni nel volontariato lo dimostrano.

E chi se non te poteva essere tra i premiati di questa seconda edizione di “Donne al Timone”, l’ambìto riconoscimento che, tra gli altri, premia le donne molisane che si sono particolarmente distinte nei più disparati settori della vita sociale, professionale, economica e culturale della nostra regione.

Il nostro lavoro è fatto di sfide e problemi a volte insormontabili, ma tu riesci a far emergere la tua spiccata sensibilità e il tuo altruismo in ogni situazione. Hai reso il nostro Siproimi una casa calda ed accogliente per i nostri ospiti, hai sempre una parola di conforto per chi spesso è triste per la famiglia lontana, sei riuscita a formare un gruppo di lavoro coeso e sereno.

I buoni sentimenti coniugati ad una buona amministrazione hanno fatto del “tuo” Siproimi una eccellenza riconosciuta dallo stesso Servizio Centrale presso il Ministero.

Orgogliosi di lavorare con te.

Jessica F., Mario, Annamaria, Cassandra, Donatella, Jessica D.C., Tania, Chiara, Laura, Giulia, Andrea, Melania, Carmine, Antonio, Annarita, Daniela.