Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli: benvenuta Elisabetta Caravatta!

TERMOLI. Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli, alle 14.23 di oggi, martedì 2 febbraio, è venuta al mondo la piccola Elisabetta Caravatta! La pargola ha pesato 3,120 chili, mentre la lunghezza è di 51 centimetri. Un bel dono dal cielo in casa Caravatta-Santomiero, per la grande gioia di papà Antonio e mamma Rossella. Tanta gioia naturalmente anche per i nonni e gli zii.