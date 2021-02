Mariagrazia Casciarola compie 40 anni, gli auguri sinceri di Fabiana

TERMOLI. Mariagrazia Casciarola compie 40 anni, per lei gli auguri della sua amica del cuore Fabiana De Rossi.

«Sei una mamma, moglie, sorella ed amica straordinaria. Fortunate sono tutte quelle persone che hanno il privilegio di averti nella loro vita. Hai un cuore straordinario ed io non smetterò mai di ringraziarti abbastanza per averlo sempre condiviso con me. Ti auguro di godere sempre di ottima salute e di poter esaudire ogni tuo desiderio. Aspettavamo con ansia i nostri 40 anni per festeggiare insieme ma le circostanze non ce lo hanno permesso purtroppo. Buon compleanno cuore mio. Ti voglio un'infinità di bene. Fabiana».