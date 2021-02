Colletorto, laurea in Scienze Motorie e Sportive per Cristian Paradiso

Auguri

COLLETORTO. Ha affrontato con impegno, passione, merito e consapevolezza delle proprie capacità un percorso di studi intenso e significativo. Ora è il momento di festeggiare e condividere un risultato brillante. Laurea in Scienze Motorie e Sportive all'Università degli Studi del Molise – Facoltà di Medicina e Scienze della Salute - per Cristian Paradiso. Dalla sua abitazione di Colletorto, in streaming con la Commissione, neo dottore ha discusso una apprezzata tesi in Fisiopatologia Generale dal titolo “Diabete mellito e attività sportiva”; relatore ch.ma prof.ssa Erika Di Zazzo. A Cristian congratulazioni vivissime dai genitori Claudio e Giuliana, dal fratello Alessio, dai nonni, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici. Ad maiora!