Auguri

URURI. Elvira Galasso si è laureata in Scienze della politica e dell’amministrazione all'UniMol. Per lei questo messaggio di auguri dalle sue amiche del cuore: “È vero quando dicono che hai qualcosa di diverso da tutti gli altri, e anche in questa circostanza lo hai dimostrato. Controcorrente hai raggiunto questo obiettivo, in un momento particolare ci stai regalando la voglia di gioire insieme a te. Che questo sia solo l'inizio di una vita piena di successi. Ai tuoi sorrisi, alla tua spensieratezza,alla tua voglia di vivere. Brindiamo a te Amica Nostra. Ti vogliamo bene, le tue amiche ».