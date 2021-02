Auguri

COLLETORTO. Laurea in Economia Aziendale per Genny Paradiso: congratulazioni!

Un percorso di studi entusiasmante e significativo in cui ti sei confrontata con una realtà nuova e hai deciso di metterti in gioco. La soddisfazione di raggiungere questo traguardo riempie di gioia tutta la famiglia e le persone che hanno condiviso un tempo di impegno, sacrificio e merito. Genny Paradiso ha conseguito la laurea in Economia Aziendale all'Università degli Studi del Molise. Dalla sua abitazione di Colletorto ha discusso un'interessante tesi in Macroeconomia dal titolo “La sostenibilità del debito pubblico: un'analisi del caso italiano”. Alla neo dottoressa congratulazioni dai genitori Antonio Paradiso e Rossella Scrocca, dal fratello Matteo, dai nonni Rosaria, Luisa e Matteo, dagli zii, dai cugini, dai parenti e da tutti gli amici. Ti vogliamo bene!

Ma un messaggio particolarmente speciale è quello che viene da 7 amici del cuore: «Siamo orgogliosi e felici per il brillante risultato che hai ottenuto grazie al tuo impegno e alla tua costanza. Speriamo di poterti festeggiare al più presto come meriti. Congrtulazioni Dottoressa, ad maiora semper!!! Elisa, Michela, Teresa, Paola, Manuela, Maria Assunta e Vito».