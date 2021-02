TERMOLI. Confetti rossi in casa Carfagnini, Pierangela si è laureata in Scienze turistiche nella sede UniMol di Termoli. «Non fermarti Pepa: ad meliora et maiora semper! A te con affetto, per questo traguardo raggiunto, giungano auguri da parte dei nonni Rita e Antonio, dei genitori Vittoria e Gianfranco, della sorella Ludovica e degli zii Maria Rosaria e Maurizio e del cugino Niccolò di Vasto».