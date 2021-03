Raffaella Ciavarella compie i suoi primi 40 anni: auguri dalle amiche del cuore

SAN MARTINO IN PENSILIS. Raffaella Ciavarella compie i suoi primi 40 anni. «Compiere gli anni ai tempi del coronavirus e del #io resto a casa, non è certo il massimo eppure un sorriso a lei non manca mai, anche di questi tempi. Gli anni passano ma tu resti sempre uguale..! Auguri per i tuoi 40'anni dalle tue amiche Teresa, Angela e Monica».