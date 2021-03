"Gianfry" Vallese spegne 50 candeline

TERMOLI. Giorno speciale in casa Vallese, Gianfranco compie 50 anni! "Che ne dite? Bastano per brindare? 50 candeline anche per te 'Gianfry'... perché e così che ti chiamano tutti! Fratello, amico, zio... sempre presente e amorevole!! Tanti auguri dalla tua famiglia in particolare dai tuoi nipoti Marika, Lorenzo, Marta ed Elena".