I primi 18 anni di Giovanna Di Maio: augurissimi!

TERMOLI. Giovanna Di Maio compie 18 anni: «Questo compleanno non è il massimo, ma ti vogliamo augurare il meglio per la tua vita e speriamo che tutto ciò che sta accadendo in questo brutto periodo presto sia solo un ricordo... Auguri per il tuo diciottesimo compleanno e buona vita. Orgogliosi di te. I tuoi genitori».