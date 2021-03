Termoli, 70 candeline per Ida Greco

TERMOLI. I suoi valori più grandi sono l’amore per la famiglia e la dedizione al suo lavoro. Ha affrontato con fede e coraggio tante difficoltà in questi anni. Madre e moglie esemplare, sempre presente e premurosa. Non si è mai persa d'animo e continua con il sorriso a rendere felici tutte le persone che la circondano con immenso amore. I settant'anni di Ida Greco rappresentano un momento di gioia e di condivisione nei valori di sempre. Auguri infiniti dalle figlie Paola e Maria Luisa, dal marito compagno di vita Vincenzo, dai generi Francesco e Settimio e dalla nipotina Anna.