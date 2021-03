COLLETORTO. Un'immensa gioia ha riempito il cuore di mamma Marialaura Fontana e papà Matteo Forte. All'ospedale Cardarelli di Campobasso è nata Cristina. Campane a festa alla chiesa di San Giovanni Battista a Colletorto come segno di speranza e di futuro in questo tempo di pandemia. Un gesto bellissimo che si rinnova per tutti i nuovi arrivati e scandisce con gioia il senso della vita. Infiniti auguri di cuore, con un pensiero speciale per la dolcissima bimba, dai nonni Marialaura e Palmieri, Maria Cristina e Antonio, dai bisnonni Lorenzo e Maria, Giuseppina e Giovannina, dagli zii, cugini, parenti e tutti gli amici! I genitori affidano Cristina alla protezione di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorre la festa del Santo custode di ogni famiglia, e ringraziano tutto il personale del reparto.