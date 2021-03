Ad un padre unico, auguri Maurizio Ricceri

TERMOLI. Fabrizio Caramagna ha scritto: “Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre”.

Tu, caro papà Maurizio Ricceri, sei tutto questo e molto di più. Auguri dalla figlia lontana Valeria, dalle nipoti Sharon e Sofia e dal figlio Luigi.