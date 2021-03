TERMOLI. Confetti rossi per Francesca Sannino. Nata a Termoli, classe 1995, si è laureata brillantemente con votazione 110 e lode presso l'Università di Bologna, frequentando il corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Servizio Sociale, con tesi in Sociologia delle Migrazioni; titolo della tesi discussa "Gli effetti della precarietà abitativa sullo sviluppo psicosociale del minore".

Auguri e felicitazioni, con abbraccio grandissimo, da tutta la sua Grande Famiglia .Alla neo dottoressa le felicitazioni anche da parte della nostra redazione.