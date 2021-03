Confetti rossi per Ahlem Gabsi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Confetti rossi per la graziosa Ahlem Gabsi di Termoli, che questo pomeriggio si è brillantemente laureata presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara con votazione 107 su 110 in "Psicologia clinica e della salute", la tesi discussa dal titolo “Effetti interpersonali delle emozioni nell'ultimatum game” alla neo dottoressa gli auguri e le felicitazioni da mamma Lobna, papà Sadok, dai fratelli Zied, Karim e la sorellina Yasmin. Alla neo laureata anche le felicitazioni della nostra redazione in particolare da Michele Trombetta e famiglia.