Auguri

COLLETORTO. Laurea al Conservatorio in Basso Elettrico per Federico Gianquitto. Congratulazioni a Federico Gianquitto per aver conseguito la laurea di primo livello in “Basso elettrico” presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Molto apprezzata la tesi dal titolo “La musica racconta” con una votazione di 110/110, relatore il Maestro Domenico Napolitano. Federico ha presentato anche un suo brano dal titolo "Grecìa" in onore della Grecìa Salentina, mettendo in rapporto la musica jazz con le tradizioni del Sud Italia. Al neo dottore un pensiero di augurio che premia l'impegno, la passione, la competenza, le abilità e le conoscenze maturate in questi anni in un settore che ama e gli regala grandi soddisfazioni. I genitori Santino e Stefania, il fratello Carlo, Monica e tutti i parenti.