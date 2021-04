Oltre 40 anni di Inps tra Milano, Termoli e Campobasso: in pensione Amalia Bernardo

TERMOLI. Una colonna dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’Inps, come tutti lo identificano. Lo è stata per oltre 40 anni, in momenti e sedi differenti, a partire dal 1978, tra Milano, Termoli e Campobasso.

Da oggi Amalia Bernardo è in pensione e si godrà il meritato riposo della guerriera da Pubblica amministrazione, istituzione che ha servito con estrema diligenza, passione e impegno.

Per lei il messaggio di auguri del figlio Andrea Cerbone, rivolto a questa nuova fase della vita: «Penso a tutto ciò che hai costruito e fatto nella vita e nella tua lunga carriera professionale. Da oggi in pensione, ti auguro il meglio di tutto. Auguri mamma».

Ad Amalia auguri anche da Termolionline.