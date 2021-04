Auguri

ROTELLO. Congratulazioni a Pardo Di Pilla per essersi laureato in Ingegneria Meccanica! «È il primo di tanti traguardi che raggiungerai. Ti auguriamo di proseguire e arrivare ai tuoi sogni con la stessa tenacia che hai avuto in questi anni. Auguri infiniti da tutti quelli che ti vogliono bene!»