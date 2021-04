TERMOLI. Che giorno speciale per Alessia Lasalandra, il 16 aprile 2021 rimarrà scolpito nella memoria, poiché oggi diviene maggiorenne. Per celebrare adeguatamente questa ricorrenza, arrivano auguri di buon compleanno molto particolari: «Sei nata che eravamo una coppia di giovani e ora sei qui coi tuoi 18 anni a ricordarci che siamo cresciuti con te.

Stiamo vivendo con te le tue gioie e le tue esperienze, sappiamo che ogni giorno lotti come una guerriera contro le tue paure ma siamo certi che ne uscirai vittoriosa.

Siamo felici di come stai crescendo e di tutti i traguardi che stai raggiungendo, ma siamo ancora più curiosi di scoprire quali nuovi traguardi raggiungerai. Il nostro augurio per questi 18 anni è che tu possa trovare il tuo equilibrio e la tua libertà e che tu cresca realizzando i tuoi sogni con coraggio rimanendo fedele a te stessa. Tanti auguri, il mondo è lì fuori che ti aspetta. Oggi per i tuoi 18 anni e per sempre da mamma, papà e Ilaria».