TERMOLI. Nozze d’oro in casa Petrone: 18 aprile 1971-18 aprile 2021, 50 anni di vita insieme e sembra ieri che Tony e Pina si sono uniti in matrimonio per formare la famiglia Petrone.

I due sempre giovani sposini, si sono amati e rispettati sempre in questi 10 lustri di vita insieme, oggi sono capostipite di una meravigliosa famiglia, intrisa nell’arte: sono anche due artisti Tony un pittore con una tecnica particolare su specchio, mentre Pina è una poetessa con diversi premi prestigiosi vinti.

Oggi la vita ha comunque fatto loro un regalo tra i più belli festeggiamenti in famiglia delle loro nozze d'oro, a loro giungono gli auguri dei loro cari, amici e conoscenti, nonché da parte della nostra redazione.