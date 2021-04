TERMOLI. Il portavoce del Movimento 5 Stelle a Termoli, Nick Di Michele, compie gli anni. Sull'asse Termoli-Parma, dove ora lui vive per motivi di lavoro, si soffia forte insieme sulla torta da 53 candeline, lo fanno i suoi 3 colleghi del gruppo consiliare: «Un amico sincero, un punto di riferimento, un guerriero che non molla mai, un esempio di vita. Tutto questo e tanto altro sei per noi. Ti vogliamo bene e vogliamo il tuo bene. BUON COMPLEANNO NICK! Antonio Bovio, Daniela Decaro, Ippazio Stamerra».