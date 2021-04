Auguri

Confetti rossi in casa Frate, Anna si è laureata in Scienze e tecnologie alimentari Copyright: Termolionline.it

Confetti rossi in casa Frate, Anna si è laureata in Scienze e tecnologie alimentari Copyright: Termolionline.it

URURI. Confetti rossi in casa Frate, la brillantissima Anna si è laureata oggi all'UniMol, nel corso in Scienze e tecnologie alimentari. Ha discusso la tesi sul "Coleottero sitophilus granarius: infestabilità e progenie in semi di leguminose e paste alimentari", col professor Pasquale Trematerra e il correlatore Marco Colacci. Auguri dalla mamma Angela, dal papà Donato, dal fratello Emilio e dalla nonna Anna. Congratulazioni anche da Termolionline.